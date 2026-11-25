25 ноября, 21:33Политика
Песков рассказал, что Путина заранее проинформировали о задержании Чибиса
Фото: kremlin.ru
Владимира Путина заблаговременно уведомили о задержании бывшего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом газете "Ведомости" рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Такие задержания без ведома президента не производятся", – сказал он.
Чибиса задержали 23 ноября. Он подозревается в хищении бюджетных денег и растрате. По данным следствия, он также причастен к незаконным валютным операциям.
Суд арестовал экс-главу Мурманской области до 23 января 2027 года. Ему вменили растрату в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере, однако сам чиновник не признал вину.
Путин досрочно прекратил его полномочия. Обязанности губернатора Мурманской области временно будет исполнять заместитель Чибиса и руководитель аппарата регионального правительства Надежда Аксенова.