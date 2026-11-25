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Стоимость бензина на автозаправочных станциях снизилась в 13 регионах России за неделю с 17 по 23 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты по данным Росстата.

В Чечне бензин стал дешевле на 3%, в Ингушетии – на 2,2%. В Рязанской и Свердловской областях цены снизились на 1,8%. Более чем на 1% бензин подешевел в Туве и Дагестане. Еще в семи субъектах темпы снижения были ниже указанного уровня.

Ранее Владимир Путин напомнил о договоренностях с крупными компаниями по наращиванию производства топлива и формированию резервов. Президент назвал ключевой задачей обеспечение стабильности поставок и надежное снабжение топливом городов и поселков.

Он отметил, что цены на бензин в большинстве российских регионов нормализовались после пиковых значений в начале октября.