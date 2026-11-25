Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Задолженность россиян по ипотечным кредитам по итогам октября выросла на 0,2% и составила 25,2 триллиона рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2026 года".

"По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке в октябре увеличилась всего на 0,2% после значительных 1,4% в сентябре", – указано в документах.

Объем выдачи ипотеки за месяц сократился до 316 миллиардов рублей. Из них на рыночные программы пришлось 185 миллиардов рублей – столько же, сколько в сентябре.

Доля кредитов с господдержкой составила 41% от всех выдач. Это самый низкий показатель за последние 4,5 года, уточнили в ЦБ.

Ранее советник председателя регулятора Кирилл Тремасов заявил, что льготная ипотека не повысила доступность жилья, а привела к росту цен на недвижимость. Он отметил, что массовая программа стала пройденным этапом, который Банк России повторять не планирует. За короткое время жилье подорожало в два раза, а рост цен сильно обогнал доходы граждан.