25 ноября, 17:48Регионы
Вес первой партии выращенных в Сочи бананов составил 150 килограммов
Фото: depositphotos/MSeN
Первый урожай бананов, выращенных в теплицах Сочи, составил 150 килограммов. Об этом на пресс-конференции сообщил глава города Андрей Прошунин.
"Мы видим, что успех есть и он будет увеличиваться. Достаточно вкусно, а самое главное, что полезно. Там абсолютно нет никакой химии", – сказал мэр.
По его словам, работу по выращиванию бананов в городе точно необходимо продолжать. Платонов также принял участие в подготовке будущего урожая – высадил одну банановую пальму.
"Я очень надеюсь, что в следующем году мы увидим уже в большем объеме данную продукцию. Я думаю, что каждый из нас ее попробует", – подчеркнул глава города.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил, что аграрии Краснодарского края в текущем году собрали первый в стране урожай бананов. Он отметил, что в России большое разнообразие климатических зон. Это позволяет развивать разные направления животноводства и наращивать производство всевозможных сельхозкультур.
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