Фото: depositphotos/ollikainen

Собакам мелких пород особенно важна качественная одежда для зимних прогулок, которая обладает хорошими влагоотталкивающими свойствами. По этой причине лучше отказаться от трендовых маленьких шубок, рассказал Москве 24 ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Он отметил, что чем меньше питомец, тем быстрее он охлаждается. Особенно это касается животных с короткой шерстью или вообще без нее.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Однако важно понимать, что крупные собаки с густой шерстью уязвимы в такую погоду, которая установилась сейчас. То есть, когда на улице от 0 до минус 5 градусов, очень влажно, а порой и ветрено. Гулять в данных условиях даже опаснее, чем при минус 15, потому что шерсть быстро намокает и теряет теплозащитные свойства. В итоге повышается риск различных простудных заболеваний, обострений хронических, развития бронхита, пневмонии.

Поэтому в такую погоду одежда для прогулок нужна абсолютно всем собакам, просто для больших и пушистых она должна быть не теплой, а влагозащитной – удачным решением будет дождевик.

При этом важно не перестараться, пытаясь уберечь от холода маленьких гладкошерстных питомцев, поскольку животному будет некомфортно из-за перегрева. Понять, что собаке жарко, можно по открытой пасти и тяжелому дыханию.

"Что касается выбора одежды, то самое главное – не покупать ее просто на глаз по стандартным меркам на маркетплейсе. Модель важно примерить, чтобы убедиться: нигде не жмет, не сковывает движения, не натирает. В тесной одежде тяжело гулять, легче перегреться, есть риск получить мозоли и раздражения на коже", – пояснил ветеринар.

Красивые декоративные элементы на одежде питомца допустимы, но они должны быть исключительно с наружной стороны изделия. Внутри важно исключить выпирающие детали и грубые швы.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Кроме того, нужно выбирать питомцу одежду яркой расцветки и имеющую светоотражающие элементы. Это способно спасти ему жизнь, потому что на тротуарах очень много средств индивидуальной мобильности, и собаку легко могут сбить, особенно в темное время суток.

Ветеринар также отметил, что не стоит идти на поводу у моды, наряжая питомца в шубку. Это может быть красиво, но непрактично: такой материал способен быстро намокнуть во время влажной погоды. Отдавать предпочтение лучше современным тканям вроде мембранной, которая и "дышит", и эффективно отталкивает воду, заключил он.

Ранее кинолог городского приюта "Зоорассвет" Ольга Шевель рассказала о главных правилах безопасной прогулки с собакой. В частности, важно не передавать поводок человеку младше 14 лет. Ребенок физически не способен удержать собаку и не несет ответственности за ее поведение.

