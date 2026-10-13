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13 октября, 14:29

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Эксперт Алешина призвала не заниматься самолечением пострадавшей от догхантеров собаки

Ветеринар рассказала, как защитить собаку от приманок догхантеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Знание определенных команд, а также прогулки на поводке и в наморднике помогут уберечь собаку от гибели из-за действий догхантеров. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

Ранее в СМИ снова появились сообщения о том, что в Москве после прогулок погибли несколько собак. Владельцы уверены, что виной тому съеденные питомцами приманки догхантеров.

По словам Алешиной, чтобы максимально избежать трагических последствий, важно пристально наблюдать за питомцем во время прогулок и всегда держать его на поводке.

В идеале собака должна пройти дрессировку: знать запрещающие команды и не подбирать что-либо на улице. Однако делать это важно со щенячьего возраста, потому что взрослого питомца обучить и отучить от уже имеющихся привычек достаточно сложно. Если у животного есть склонность съедать все, что попадается на пути, значит нужно гулять только в наморднике.
Елена Алешина
заведующая Кунцевской ветклиникой

В ситуации, когда собака все же проглотила что-то на улице, лучше незамедлительно показаться ветеринару. Дело в том, что яды бывают разные и некоторые действуют достаточно быстро, поэтому нельзя терять время, предупредила эксперт.

"Если сразу отправиться в ветклинику нет возможности, можно дать какой-либо кишечный адсорбент. В зоомагазинах продают специальные собачьи препараты, которые стоит всегда держать дома. Далее за животным следует внимательно наблюдать. При любых изменениях в состоянии, будь то рвота, диарея и особенно судороги, важно сразу везти собаку к ветеринару", – подчеркнула Алешина.

При этом вызывать рвоту у питомца допустимо только в том случае, если человек имеет опыт и знает, как правильно это делать. Потому что при попытке залить подсоленную воду в пасть собаки можно попасть в дыхательные пути, что также чревато гибелью животного, предупредила ветеринар.

Ранее зоопсихолог Лидия Ушакова рассказала, что осенью у собак бывают сезонные колебания в состоянии нервной системы и психики. Они связаны с изменением погоды и уменьшением светового дня. В большей степени такому обострению подвержены собаки мелких пород.

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