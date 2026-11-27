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Ядерная триада является надежным гарантом безопасности РФ в условиях враждебного окружения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что важность ядерной триады в сложившихся геополитических условиях невозможно переоценить.

Песков добавил, что Владимир Путин в пятницу, 27 ноября, работает в Северодвинске. В частности, президент примет участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере "Пермь", а также проведет совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России.

Ранее глава государства заявил, что Россия продолжает развивать свои ядерные силы, которые уже на 98% являются современными. У страны имеются самые современные вооружения средней дальности, которых пока нет у других стран.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Москва может поставить вопрос о применении всех имеющихся у нее вооружений в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские территории.