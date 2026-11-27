Фото: MAX/"Полиция Кубани"

Массовое ДТП с участием шести автомобилей, в том числе рейсового автобуса, произошло на трассе Краснодар – Ейск. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, около 14:30 водитель автобуса врезался в попутную "Газель". От удара ее отбросило на встречную полосу, после чего столкнулись еще несколько транспортных средств.

В результате удара один из автомобилей развернуло поперек дороги, другие машины также заблокировали проезд. При этом в краевом главке МВД уточнили, что сейчас движение на этом участке трассы не ограничено.

Ранее на Комсомольском проспекте в Москве у дома 48 столкнулись четыре автомобиля – Geely, Changan, BMW и Lixiang. В результате ДТП последний загорелся, сейчас пожар потушен.

Пострадали пять человек, четверых доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По данным СМИ, одним из них стал чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев.

В Дептрансе сообщили, что ДТП спровоцировал водитель Lixiang, который на высокой скорости проехал на красный свет светофора.