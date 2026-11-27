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Два человека пострадали в результате аварии с четырьмя автомобилями на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло у дома 48. Как уточнил канал Mash в МАХ, участниками аварии стали автомобили Geely, Changan, BMW и Li Xiang. Последняя машина после столкновения загорелась.



Видео: Москва 24

На место ЧП прибыли специалисты оперативных служб города. Подробности аварии уточняются. Движение по Комсомольскому проспекту перекрыто, в связи с чем автомобилистам следует искать пути объезда, добавили в Дептрансе.

Ранее электропоезд столкнулся с грузовиком возле железнодорожной станции Тульская в Москве. Состав по касательной задел автомобиль, часть кузова которого оказалась на путях. В результате никто не пострадал, инцидент также не повлиял на движение других поездов.

