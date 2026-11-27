27 ноября, 15:55Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с несколькими авто на Комсомольском проспекте
ДТП произошло у дома 48. Как уточнил канал Mash в МАХ, участниками аварии стали автомобили Geely, Changan, BMW и Li Xiang. Последняя машина после столкновения загорелась.
Ранее электропоезд столкнулся с грузовиком возле железнодорожной станции Тульская в Москве. Состав по касательной задел автомобиль, часть кузова которого оказалась на путях. В результате никто не пострадал, инцидент также не повлиял на движение других поездов.