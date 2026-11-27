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Более 550 грузовых автомобилей стоят в очередях на пунктах пропуска в Псковской области, ожидая разрешения на выезд в Латвию и Эстонию. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

У пункта пропуска Бурачки на российско-латвийской границе стоят около 300 автомобилей, у МАПП Убылинка – 240. В СЗТУ заторы объяснили тем, что Латвия принимает транспорт неравномерно.

Кроме того, еще приблизительно 35 грузовых автомобилей находятся на пункте пропуска Шумилкино на границе с Эстонией. 26 ноября этим маршрутом проследовали только 18 грузовых автомобилей.

Ранее власти Эстонии объявили о закрытии всех наземных пунктов пропуска на границе с Россией для пешеходов и автомобилей с 1 декабря. Причиной такого решения Таллин назвал попытку поджога на оборонном предприятии. Эстонские власти обвинили в причастности к происшествию Россию, но не предоставили доказательств.

Позже СМИ сообщили, что власти Латвии также рассматривают возможность введения ограничений на границе с Россией. По данным журналистов, премьер-министр страны Андрис Кулбергс поручил ответственным ведомствам подготовить позицию Риги относительно возможных мер.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Эстонии безумием и подчеркнула, что такие ограничения в первую очередь наносят ущерб Таллину. Дипломат добавила, что Россия считает враждебными действия прибалтийских стран по закрытию пунктов пропуска на границе и оставляет за собой право принять ответные политико-дипломатические меры.