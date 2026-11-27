Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота снежного покрова в Москве местами достигла 15 сантиметров, что на 50% выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в пресс-центре "Московского комсомольца".

По словам синоптика, за последние два дня в столице сформировался снежный покров высотой от 11 до 15 сантиметров. В Подмосковье показатель местами приближается к 20 сантиметрам.

Леус также обратил внимание на резкую смену температурного фона. Если в конце прошлой недели воздух в Москве прогревался до плюс 6–8 градусов, то 27 ноября температура опустится немного ниже климатической нормы.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что после прохождения южного циклона над столичным регионом снегопадов в Москве не прогнозируется практически до конца первой декады декабря. За минувшие сутки в городе выпало лишь 1–2 миллиметра осадков, а свежий снег добавил около 2 сантиметров.

При этом снежный покров местами даже уменьшился. На ВДНХ он просел до 9 сантиметров под собственным весом. При этом ночью 30 ноября и 1 декабря температура может опуститься до минус 7–12 градусов, существенных осадков не ожидается.