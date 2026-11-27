Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве прошел круглый стол, посвященный сервису "Электронная тетрадь" Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.

В круглом столе участвовали депутаты Мосгордумы, директора школ, эксперты московского образования, учителя и родители учеников. Они обсудили влияние нового инструмента на взаимодействие педагогов, школьников и их родителей, а также опыт использования сервиса и возникающие сложности.

"Электронная тетрадь" позволяет видеть не только отметки ребенка, но и сами письменные работы, задания, ошибки и достижения. Школьники по-прежнему выполняют работы от руки на бумаге, а затем фотографируют их и загружают в МЭШ. Для учителя сервис становится дополнительным инструментом обратной связи с семьей и позволяет отслеживать образовательную динамику ученика.

Председатель комиссии Мосгордумы по образованию Александр Семенников назвал сервис одной из важных новинок этого сезона. Он заявил, что новый инструмент позволяет родителям и педагогам объединить усилия, вовремя заметить пробелы и помочь школьнику улучшить свои результаты.

Директор центра психометрики и измерений в образовании Института образования ВШЭ Ксения Тарасова поддержала инициативу как мать и как исследователь. Она отметила, что система переходит от простого накопления оценок в электронном журнале к фиксации реальных образовательных достижений и персонализации оценивания. Тарасова добавила, что похожие подходы применяются в Шанхае и Шэньчжэне, где работы учеников оцифровывают прямо на уроках.

Учитель истории школы № 2044 имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова Вадим Кабанов заявил, что информация должна быть четкой и объективной, чтобы родитель мог говорить с учителем "не на языке эмоций, а по делу". Учитель математики "Московской международной школы" Екатерина Дорохина рассказала, что раньше сама фотографировала работы учеников и отправляла их классным руководителям. Поэтому она рада внедрению "Электронной тетради".

Директора школ отметили давний запрос семей на большую открытость образовательного процесса и возможность наблюдать за динамикой ученика. Директор "Школы Глория" Ирина Патрикеева напомнила, что более 30 лет назад в школе запускали критериальное оценивание. Руководители школ также обратили внимание, что раньше некоторые педагоги самостоятельно собирали письменные работы в хронологическом порядке, а теперь история работ доступна в сервисе.

Педагог-психолог столичного образования Наталья Морозова считает, что сервис помогает сохранить доверие между школой и семьей, а также между родителями и детьми. Взрослые видят материал целиком, что позволяет выстроить диалог с учителем на основе фактов. У школьников при работе с сервисом формируется чувство ответственности и навык саморефлексии.

Зампред Общественной палаты Москвы Татьяна Кривенко указала, что первоначально электронная медицинская карта тоже вызывала вопросы, однако впоследствии пользователи оценили ее удобство и прозрачность. По словам Кривенко, главное в любой коммуникации – доверие. Психолог и блогер Лада Шемарулина рассказала, что для повышения успеваемости своего ребенка раньше просила учителя присылать фото каждой работы, но у педагога на это уходило много времени.

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов обозначил вопросы и опасения педагогов и родителей – от дополнительной нагрузки на учителей до отсутствия смартфонов у некоторых учеников. Учителя и директора школ ответили на них и пояснили, как на практике организована работа с сервисом. Зюганов обещал передать полученные обращения в департамент для дальнейшего рассмотрения и учета в работе сервиса.

"Мы понимаем, что внедрение нового сервиса требует времени, а в процессе его использования неизбежно возникают вопросы. Поэтому предложения, которые сегодня прозвучали, мы взяли в работу. Будем последовательно совершенствовать сервис, учитывая реальный опыт его использования в школах", – отметил заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

В библиотеке МЭШ ранее также стал доступен виртуальный тренажер "Материаловедение". Новый инструмент рассчитан на студентов колледжей. Он позволяет проводить испытания материалов в 3D-формате, изучать микроструктуру металлов и сплавов, а также анализировать влияние различных видов обработки на их свойства. Всего в библиотеке МЭШ собрано более 40 виртуальных лабораторий и тренажеров.

