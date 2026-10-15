Виртуальный тренажер по материаловедению для студентов колледжей появился в МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) стал доступен виртуальный тренажер "Материаловедение". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Новый инструмент рассчитан на студентов колледжей. Он позволяет проводить испытания материалов в 3D-формате, изучать микроструктуру металлов и сплавов, а также анализировать влияние различных видов обработки на их свойства.

Чтобы начать работу с тренажером, нужно авторизоваться на портале school.mos.ru, зайти в библиотеку, открыть вкладку "Каталог" и поставить соответствующий фильтр. Всего в библиотеке МЭШ собрано более 40 виртуальных лабораторий и тренажеров.

Платформа работает с 2016 года. В настоящее время ей пользуются более 1,2 миллиона школьников, свыше 1,8 миллиона родителей и около 70 тысяч педагогов. Среди основных сервисов МЭШ – электронные дневник и журнал, библиотека учебных материалов, "Москвенок", "Портфолио учащегося" и "Олимпиады".

Ранее в МЭШ расширили возможности голосового доступа к электронному дневнику. Теперь получать сведения об учебе школьника можно с помощью интеллектуальных колонок Сбера.

В частности, голосовой помощник может сообщить оценки ребенка за выбранный период. Также с его помощью родители узнают о пропусках и опозданиях, домашних заданиях и расписании.