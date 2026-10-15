Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 10:54

Общество

Виртуальный тренажер по материаловедению для студентов колледжей появился в МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) стал доступен виртуальный тренажер "Материаловедение". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Новый инструмент рассчитан на студентов колледжей. Он позволяет проводить испытания материалов в 3D-формате, изучать микроструктуру металлов и сплавов, а также анализировать влияние различных видов обработки на их свойства.

Чтобы начать работу с тренажером, нужно авторизоваться на портале school.mos.ru, зайти в библиотеку, открыть вкладку "Каталог" и поставить соответствующий фильтр. Всего в библиотеке МЭШ собрано более 40 виртуальных лабораторий и тренажеров.

Платформа работает с 2016 года. В настоящее время ей пользуются более 1,2 миллиона школьников, свыше 1,8 миллиона родителей и около 70 тысяч педагогов. Среди основных сервисов МЭШ – электронные дневник и журнал, библиотека учебных материалов, "Москвенок", "Портфолио учащегося" и "Олимпиады".

Ранее в МЭШ расширили возможности голосового доступа к электронному дневнику. Теперь получать сведения об учебе школьника можно с помощью интеллектуальных колонок Сбера.

В частности, голосовой помощник может сообщить оценки ребенка за выбранный период. Также с его помощью родители узнают о пропусках и опозданиях, домашних заданиях и расписании.

Читайте также


образованиеобществотехнологиигород

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика