Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 14:59

Мэр Москвы

Собянин объявил о внедрении электронных студенческих билетов в колледжах Москвы

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Электронные студенческие билеты начнут действовать в колледжах, подведомственных департаменту образования и науки Москвы. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Для получения электронного билета учащимся нужно скачать мобильное приложение "Колледж МЭШ". При открытии билета в приложении будет формироваться QR-код, который подтверждает статус студента. Переход на новый формат бесплатный.

Собянин отметил, что бумажные студенческие билеты не утрачивают силу, их по-прежнему можно оформить и использовать. Электронный формат позволит подтверждать статус учащегося без предъявления бумажного документа, в том числе при пользовании льготами.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что у студентов должна быть возможность подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или национальной платформы МАХ. Идентификация может проводиться при промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости и итоговой аттестации по программам высшего образования.

Раньше для этих целей можно было использовать единую биометрическую систему. Подтвердить личность также можно с помощью студенческого билета или документа, удостоверяющего личность, предоставленных через многофункциональный сервис обмена информацией.

В России введут электронные студенческие билеты и зачетные книжки

Читайте также


мэр Москвыобразованиетехнологиигород

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика