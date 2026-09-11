Собянин объявил о внедрении электронных студенческих билетов в колледжах Москвы

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Электронные студенческие билеты начнут действовать в колледжах, подведомственных департаменту образования и науки Москвы. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Для получения электронного билета учащимся нужно скачать мобильное приложение "Колледж МЭШ". При открытии билета в приложении будет формироваться QR-код, который подтверждает статус студента. Переход на новый формат бесплатный.

Собянин отметил, что бумажные студенческие билеты не утрачивают силу, их по-прежнему можно оформить и использовать. Электронный формат позволит подтверждать статус учащегося без предъявления бумажного документа, в том числе при пользовании льготами.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что у студентов должна быть возможность подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или национальной платформы МАХ. Идентификация может проводиться при промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости и итоговой аттестации по программам высшего образования.

Раньше для этих целей можно было использовать единую биометрическую систему. Подтвердить личность также можно с помощью студенческого билета или документа, удостоверяющего личность, предоставленных через многофункциональный сервис обмена информацией.

