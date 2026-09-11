Эксперт Линькова посоветовала задавать няням неудобные вопросы на собеседовании

Высокий спрос на услуги нянь зафиксирован в Московском регионе. Причем помощников по воспитанию "разбирают" в столице настолько быстро, что агентства привлекают специалистов из Филиппин. Как выбрать няню ребенку правильно, разбиралась Москва 24.

Сезонный спрос

Осенью в Москве традиционно вырос спрос на нянь, сообщили СМИ. Согласно статистике, нанять помощницу по уходу за детьми сейчас готова каждая десятая столичная семья. При этом эксперты замечают и новые тренды: количество вакансий для нянь-мужчин увеличилось в полтора раза.

Например, москвичка Полина Денисова рассказала телеканалу Москва 24, что воспитывает годовалого сына и пятилетнюю дочь. Она призналась, что без посторонней помощи совмещать работу и материнство не получилось.

"Самое главное (требование к сотруднику. – Прим. ред.), это коммуникация с ребенком. И когда пришла наша няня, получилось так, что искорка появилась с самого начала," – вспомнила работающая мама.

По подсчетам, без такого помощника жизнь у семьи Денисовых выходила дороже, поскольку в семье два работающих человека. Распыляться между воспитанием и работой оказывалось сложно и не выгодно. В целом около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей, считая это выгодным финансовым решением. Полный отказ от карьеры после рождения ребенка в будущем обходится гораздо дороже.

Традиционный пик найма приходится на осень, когда дети возвращаются с летнего отдыха. Только за последний месяц москвичи и столичные компании опубликовали более 1 тысячи профильных вакансий. Количество соискателей тоже увеличилось – сейчас в базах данных доступно свыше 6 тысяч резюме, выяснили журналисты.





Анастасия Пышкина директор по развитию рекрутинговой компании Хороших московских нянь разбирают очень быстро, поэтому мы активно набираем филиппинских нянь. Вопреки распространенному мнению, стоимость услуг иностранной няни полностью сопоставима со стоимостью хорошей московской. Филиппинки работают 24/7, и называется такое полное проживание live-in.

Иностранные няни помогают ребенку выучить английский язык, но редко могут подготовить его к поступлению в российскую школу. Обычно такие специалисты работают вахтовым методом – месяц через месяц. За сменный график няням, независимо от их гражданства, платят от 120 тысяч рублей в месяц. Если в обязанности дополнительно входят приготовление еды и поездки на кружки, сумма вырастает примерно до 130 тысяч. При обычном графике без проживания доход составляет 90–110 тысяч рублей. При этом нанять няню для младенца в среднем на 20 тысяч дороже, чем для школьника, рассказали журналисты.

Тем не менее стоит осторожно выбирать работодателя и самим сотрудникам. Например, Галина Кобка рассказала журналистам о случаях, когда мамы требуют от трехлетних детей чтения наизусть стихотворения "Бородино", а от четырехлетних – знания таблицы умножения. По словам специалиста, в таких ситуациях няня как профессионал пытается объяснить родителям, что для подобных нагрузок еще слишком рано, однако родители все равно настаивают на своем.

В случае возникновения подобных разногласий Кобка порекомендовала сразу прекращать сотрудничество, поскольку договориться будет сложно.

При этом профессия няни по-прежнему остается преимущественно женской, так как мужчины составляют в ней всего 2–3%. Однако именно они формируют новый тренд: за прошлый год количество резюме на эту позицию выросло на 56%. Обычно мужчин приглашают в те семьи, где подрастающему мальчику требуется старший товарищ, а не вторая мама.

Хороших специалистов немного

Вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Наталия Линькова в беседе с Москвой 24 согласилась, что высокий спрос на нянь объясняется сезонностью. Однако риски остаются те же: хороших специалистов не так много, как хотелось бы.

"Работодатели чаще всего обращают внимание, может ли кандидат брать на себя ответственность и подтверждать свою благонадежность, ментальное и физическое здоровье, а также квалификацию. Чаще всего потенциальные работники говорят: "Я хорошая, уже работала, верьте мне на слово". Но на деле все может быть не так", – предупредила специалист.

По ее словам, нередко происходят случаи, когда люди, находящиеся в черном списке по жалобам родителей, заново регистрируются на платформах с другими номерами и почтой, и их приходится снова "вылавливать" и блокировать. Плюс в столице работает система сертификации "Профстандарт домашнего персонала" – профстандарт "Няня", которая помогает родителям делать выбор.





Наталия Линькова вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Сертификация профстандарта – это полное соответствие ГОСТу. Чтобы получить документ, человек обязательно проходит освидетельствование психиатра. Без очного присутствия, где специалист печатью и подписью подтверждает, что от кандидата нет рисков для детей, сертификат не выдается. Далее человек проходит полную медкомиссию, включая бытовые инфекции, и оформляет медкнижку. При сертификации проверяется, не куплена ли она, честно ли пройдена процедура.

Эксперт добавила, что далее идет квалификационное тестирование. Диплом многолетней давности – это хорошо, но знания могут быть неактуальны. Специалист должен обладать навыками по оказанию первой помощи, пониманием симптомов детских болезней. Если речь о грудничковой няне, ей нужно разбираться в уходе и анатомии новорожденного. Специалисту, работающему с более старшими детьми, необходимо знать возрастную психологию: как провести ребенка через кризисы развития, как по первым признакам заподозрить, что он подвергается травле или попал под влияние мошенников, в том числе в интернете, где совершаются киберпреступления. Кроме того, няне нужны и педагогические знания.

"Для спокойствия в обязательном порядке дома нужно устанавливать камеры: кандидат подписывает согласие на работу в таких условиях. Но важно показать, что камер нет в зонах гигиены. Эти меры безопасности важны не только родителям, но и самим няням: бывает, дети обманывают, приходит другой персонал или курьер, что-то пропадает. Также нужно спрашивать няню, как она будет проводить день с ребенком. Дети – это всегда непредсказуемость и стрессовые ситуации, и это нормально. Человек, который с ними работает, должен быть устойчив", – подчеркнула Линькова.

Проводим собеседование

Наталия Линькова подчеркнула, что, если ребенок маленький, на собеседовании нужно посмотреть на чистоту речи няни, потому что дети будут это копировать.

"Стоит и обратить внимание, совпадают ли ценности няни с ценностями семьи. Также есть вопросы, которые вроде неприлично задавать, но они раскрывают человека: "Кто вас в детстве больше всего любил?", "какие у вас друзья, чем занимаются, почему именно они?" Жизнь за пределами работы хорошо раскрывает человека. Можно спросить: "Какие у вас сейчас самые большие проблемы, которые вы хотите решить?", "какие слабости и недостатки?" Если человек не может об этом говорить, нет рефлексии, то это вопрос к тому, как он развивается в профессии", – добавила специалист.

Она добавила, что также следует обратить внимание на чистоту, опрятность, манеры, нет ли нарушения личных границ. Бывает, няни постарше в общении с молодыми мамами переходят с "вы" на "ты", называют Леночкой-деточкой и так далее. Для кого-то это нормально, если семьи ищут второго члена семьи, но важно соблюдение конфиденциальности. Еще можно попросить показать фотографии детей с прошлых мест работы, и если такое происходит, это красный флаг: о конфиденциальности речи не идет.





Наталия Линькова вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Нужно проговорить все условия договора. Документ – очень важная история, в которой прописывается все. Если не заключить договор и что-то случится с ребенком, ответственность ляжет на родителей: они оставили детей неизвестному человеку, по сути, в опасности. Поэтому на собеседовании проговаривается, как няня будет работать, на что обращать внимание в первую очередь, какие совершать действия, если ребенок начинает кричать, не хочет идти, одеваться. Если ребенок старше года, то нужно посмотреть на взаимодействие с ним.

Необходимо обратить внимание и на то, помыла ли няня руки, переоделась ли из уличной одежды в домашнюю, что с гигиеной, как выглядит, какие у нее ногти. Речь не про моду, а про гигиену и опрятность: как человек заботится о себе, так он будет заботиться и о ребенке, уверена эксперт.

"Также популярны почасовые няни – бэбиситтеры: они востребованы, когда нужна временная помощь. Рекомендую обращаться в специализированные ресурсы, потому что там проводится проверка кадров. В основном это студенты или люди предпенсионного и пенсионного возраста, которые могут позволить себе небольшую подработку", – объяснила эксперт.

У таких специалистов минимальный порог оплаты по Москве составляет 500 рублей, но за эти деньги человека уже практически не найдешь. Обычно услуги варьируются в пределах 600–800 рублей в час, выше – в зависимости от запросов конкретного исполнителя. Однако, если помощь ситтеров – разовая история, цены выше, порядка 1 000–1 200 рублей в час, заключила Линькова.