Эксперт Линькова посоветовала задавать няням неудобные вопросы на собеседовании

Высокий спрос на услуги нянь зафиксирован в Московском регионе. Причем помощников по воспитанию "разбирают" в столице настолько быстро, что агентства привлекают специалистов из Филиппин. Как выбрать няню ребенку правильно, разбиралась Москва 24.
Сезонный спрос
Осенью в Москве традиционно вырос спрос на нянь, сообщили СМИ. Согласно статистике, нанять помощницу по уходу за детьми сейчас готова каждая десятая столичная семья. При этом эксперты замечают и новые тренды: количество вакансий для нянь-мужчин увеличилось в полтора раза.
Например, москвичка Полина Денисова рассказала телеканалу Москва 24, что воспитывает годовалого сына и пятилетнюю дочь. Она призналась, что без посторонней помощи совмещать работу и материнство не получилось.
"Самое главное (требование к сотруднику. – Прим. ред.), это коммуникация с ребенком. И когда пришла наша няня, получилось так, что искорка появилась с самого начала," – вспомнила работающая мама.
По подсчетам, без такого помощника жизнь у семьи Денисовых выходила дороже, поскольку в семье два работающих человека. Распыляться между воспитанием и работой оказывалось сложно и не выгодно. В целом около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей, считая это выгодным финансовым решением. Полный отказ от карьеры после рождения ребенка в будущем обходится гораздо дороже.
Традиционный пик найма приходится на осень, когда дети возвращаются с летнего отдыха. Только за последний месяц москвичи и столичные компании опубликовали более 1 тысячи профильных вакансий. Количество соискателей тоже увеличилось – сейчас в базах данных доступно свыше 6 тысяч резюме, выяснили журналисты.
Иностранные няни помогают ребенку выучить английский язык, но редко могут подготовить его к поступлению в российскую школу. Обычно такие специалисты работают вахтовым методом – месяц через месяц. За сменный график няням, независимо от их гражданства, платят от 120 тысяч рублей в месяц. Если в обязанности дополнительно входят приготовление еды и поездки на кружки, сумма вырастает примерно до 130 тысяч. При обычном графике без проживания доход составляет 90–110 тысяч рублей. При этом нанять няню для младенца в среднем на 20 тысяч дороже, чем для школьника, рассказали журналисты.
Тем не менее стоит осторожно выбирать работодателя и самим сотрудникам. Например, Галина Кобка рассказала журналистам о случаях, когда мамы требуют от трехлетних детей чтения наизусть стихотворения "Бородино", а от четырехлетних – знания таблицы умножения. По словам специалиста, в таких ситуациях няня как профессионал пытается объяснить родителям, что для подобных нагрузок еще слишком рано, однако родители все равно настаивают на своем.
В случае возникновения подобных разногласий Кобка порекомендовала сразу прекращать сотрудничество, поскольку договориться будет сложно.
При этом профессия няни по-прежнему остается преимущественно женской, так как мужчины составляют в ней всего 2–3%. Однако именно они формируют новый тренд: за прошлый год количество резюме на эту позицию выросло на 56%. Обычно мужчин приглашают в те семьи, где подрастающему мальчику требуется старший товарищ, а не вторая мама.
Хороших специалистов немного
Вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Наталия Линькова в беседе с Москвой 24 согласилась, что высокий спрос на нянь объясняется сезонностью. Однако риски остаются те же: хороших специалистов не так много, как хотелось бы.
"Работодатели чаще всего обращают внимание, может ли кандидат брать на себя ответственность и подтверждать свою благонадежность, ментальное и физическое здоровье, а также квалификацию. Чаще всего потенциальные работники говорят: "Я хорошая, уже работала, верьте мне на слово". Но на деле все может быть не так", – предупредила специалист.
По ее словам, нередко происходят случаи, когда люди, находящиеся в черном списке по жалобам родителей, заново регистрируются на платформах с другими номерами и почтой, и их приходится снова "вылавливать" и блокировать. Плюс в столице работает система сертификации "Профстандарт домашнего персонала" – профстандарт "Няня", которая помогает родителям делать выбор.
Эксперт добавила, что далее идет квалификационное тестирование. Диплом многолетней давности – это хорошо, но знания могут быть неактуальны. Специалист должен обладать навыками по оказанию первой помощи, пониманием симптомов детских болезней. Если речь о грудничковой няне, ей нужно разбираться в уходе и анатомии новорожденного. Специалисту, работающему с более старшими детьми, необходимо знать возрастную психологию: как провести ребенка через кризисы развития, как по первым признакам заподозрить, что он подвергается травле или попал под влияние мошенников, в том числе в интернете, где совершаются киберпреступления. Кроме того, няне нужны и педагогические знания.
"Для спокойствия в обязательном порядке дома нужно устанавливать камеры: кандидат подписывает согласие на работу в таких условиях. Но важно показать, что камер нет в зонах гигиены. Эти меры безопасности важны не только родителям, но и самим няням: бывает, дети обманывают, приходит другой персонал или курьер, что-то пропадает. Также нужно спрашивать няню, как она будет проводить день с ребенком. Дети – это всегда непредсказуемость и стрессовые ситуации, и это нормально. Человек, который с ними работает, должен быть устойчив", – подчеркнула Линькова.
Проводим собеседование
Наталия Линькова подчеркнула, что, если ребенок маленький, на собеседовании нужно посмотреть на чистоту речи няни, потому что дети будут это копировать.
"Стоит и обратить внимание, совпадают ли ценности няни с ценностями семьи. Также есть вопросы, которые вроде неприлично задавать, но они раскрывают человека: "Кто вас в детстве больше всего любил?", "какие у вас друзья, чем занимаются, почему именно они?" Жизнь за пределами работы хорошо раскрывает человека. Можно спросить: "Какие у вас сейчас самые большие проблемы, которые вы хотите решить?", "какие слабости и недостатки?" Если человек не может об этом говорить, нет рефлексии, то это вопрос к тому, как он развивается в профессии", – добавила специалист.
Она добавила, что также следует обратить внимание на чистоту, опрятность, манеры, нет ли нарушения личных границ. Бывает, няни постарше в общении с молодыми мамами переходят с "вы" на "ты", называют Леночкой-деточкой и так далее. Для кого-то это нормально, если семьи ищут второго члена семьи, но важно соблюдение конфиденциальности. Еще можно попросить показать фотографии детей с прошлых мест работы, и если такое происходит, это красный флаг: о конфиденциальности речи не идет.
Необходимо обратить внимание и на то, помыла ли няня руки, переоделась ли из уличной одежды в домашнюю, что с гигиеной, как выглядит, какие у нее ногти. Речь не про моду, а про гигиену и опрятность: как человек заботится о себе, так он будет заботиться и о ребенке, уверена эксперт.
"Также популярны почасовые няни – бэбиситтеры: они востребованы, когда нужна временная помощь. Рекомендую обращаться в специализированные ресурсы, потому что там проводится проверка кадров. В основном это студенты или люди предпенсионного и пенсионного возраста, которые могут позволить себе небольшую подработку", – объяснила эксперт.
У таких специалистов минимальный порог оплаты по Москве составляет 500 рублей, но за эти деньги человека уже практически не найдешь. Обычно услуги варьируются в пределах 600–800 рублей в час, выше – в зависимости от запросов конкретного исполнителя. Однако, если помощь ситтеров – разовая история, цены выше, порядка 1 000–1 200 рублей в час, заключила Линькова.