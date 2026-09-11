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11 сентября, 17:38

Политика

"Киберпартизаны BY" и Silent Crow внесены в список экстремистских организаций

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Министерство юстиции России включило хакерские группировки "Киберпартизаны BY" (другие используемые наименования – "Кибер-Партизаны", Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон") в перечень организаций, которые признаны экстремистскими. Об этом сказано на сайте ведомства.

В конце июля Верховный суд России признал экстремистскими данные хакерские группировки. Установлено, что объединение "Киберпартизаны BY" входит в неформальную группу "Супраціў" ("Сопротивление"), которая сотрудничает с организацией, осуществляющей вербовку людей для участия в боях на Украине против России. Кроме того, "Киберпартизаны BY" аффилированы с подразделением информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины.

Группировка Silent Crow, в свою очередь, совершает компьютерные преступления против национальной безопасности России. Основная цель проукраинского объединения – нанесение ущерба госорганам, компаниям и критической инфраструктуре.

Известно, что обе группировки совместно проводили кибератаки на объекты информационных структур России и Белоруссии для дестабилизации социальной и политической обстановки в целях смены действующей государственной власти неконституционным путем.

Ранее Минюст России внес в реестр иноагентов экс-знатока телеигры "Что? Где? Когда?" Екатерину Мереминскую, проживающую за пределами страны. В министерстве подчеркнули, что она принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов. Это относится и к материалам организаций из перечня иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

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