В Москве утвердили 11 проектов для развития метрополитена с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2026 года в Москве сформировали и согласовали 11 проектов планировки территории (ППТ) для развития метрополитена, включая корректировки существующих планов, которые позволят адаптировать городскую инфраструктуру к меняющимся условиям мегаполиса. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет про такие знаковые для города направления, как продление Филевской линии до Сколкова и Сокольнической линии до Ярославского района.

По словам Ефимова, город переходит к новому этапу – развитию Московского транспортного узла за счет выхода в города-спутники. Запланирована модернизация семи участков метро в сторону Мытищ, Химок, Красногорска, Балашихи, а также Одинцовского и Ленинского округов. По некоторым направлениям уже осуществляется формирование проектов, а к остальным приступят в ближайшее время.

Продление метро в Подмосковье стало возможным благодаря системной работе по развитию транспортного каркаса, которая осуществляется более 15 лет. За это время в столице был создан современный многоуровневый рельсовый каркас, включающий БКЛ метро, МЦК, диаметры и радиальные линии. Без его формирования последующее продление линий за МКАД привело бы к перегрузке из-за дополнительного пассажиропотока из Московской области.

"Продолжаем активное развитие сети метрополитена по поручению Сергея Собянина. Совместно с правительством Подмосковья разработали новую программу продления метро в крупные центры столичной агломерации. Реализация программы повысит качество поездок более 5,7 миллиона москвичей и жителей Московской области. К 2035 году около 33% населения Подмосковья будут проживать на территориях, обслуживаемых метрополитеном", – отметил, в свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Планы развития московского метро, о которых ранее сообщил Собянин, предусматривают возведение до 2035 года около 35 новых станций, 12 из которых будут находиться в Подмосковье. Также ведется работа над продлением Таганско-Краснопресненской линии до района Куркино. Для этого уже формируется проект планировки.

"Новые станции сделают центр Москвы и крупнейшие деловые кластеры ближе для 350 тысяч жителей и работников Куркина, Химок и Путилкова. Из них около 150 тысяч человек получат метро в шаговой доступности от дома или офиса", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее Собянин и Владимир Путин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева". Новая линия стала 17-й и получила графитовый цвет.

Пусковой участок протяженностью 8,7 километра включает пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей районов Пресненского, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк.

