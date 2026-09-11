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11 сентября, 10:23

Мэр Москвы

Собянин: завершена проходка тоннеля от "Острова мечты" до "Кленового бульвара"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Тоннелепроходческий щит "Эсмина" преодолел более 1,6 километра. Часть пути проходила под руслом Москвы-реки. Работы велись в сложных гидрогеологических условиях: помимо твердых и полутвердых глин, на участке залегают песчаные и смешанные водонасыщенные грунты.

Ранее щит "Елена" проложил правый тоннель на этом же участке. Таким образом, создание двух перегонных тоннелей между станциями полностью завершено.

Бирюлевская линия протянется более чем на 22 километра – от бывшей промзоны ЗИЛ до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Для жителей этих районов поездки в центр сократятся на 30 минут. Также станут доступны пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ), Московское центральное кольцо (МЦК), железнодорожные направления, на Троицкую и Замоскворецкую линии метро.

Всего запроектировано 10 станций. Сейчас строят 8 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Луганская", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская". Новая линия сделает комфортнее поездки для более чем миллиона жителей 8 районов города. Перевозить пассажиров будут современные поезда российского производства.

Возведение транспортной инфраструктуры в столице соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее Собянин и Владимир Путин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева". Церемония прошла в День города, 5 сентября.

Новая линия стала 17-й и получила графитовый цвет. Пусковой участок протяженностью 8,7 километра включает 5 станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей районов Пресненского, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк: для них поездки в центр станут в 3 раза быстрее.

Путин и Собянин открыли первые пять станций Рублево-Архангельской линии

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