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11 сентября, 11:16

Культура

Сервис "Мосбилет" присоединился к акции #ВыбираемВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Официальный городской сервис продажи билетов "Мосбилет" впервые стал партнером акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Участники акции смогут пополнить баланс "Мосбилета" с помощью призовых баллов программы "Миллион призов". Один призовой балл равен одному баллу "Мосбилета".

Баллы сервиса позволяют приобретать со скидкой до 20% билеты на спектакли в театрах, в том числе на премьерные и специальные показы, а также входные билеты в кинопарк "Москино". Чтобы воспользоваться баллами, нужно авторизоваться на портале mos.ru, перейти в сервис и подтвердить согласие с правилами программ лояльности.

Помимо этого, участники "Миллиона призов" могут получать дополнительные баллы "Мосбилета". В частности, за покупку билетов на площадки и мероприятия, входящие в программу, 10% от стоимости приобретенных билетов вернут в виде баллов.

Для пополнения баланса призовыми баллами после проведения розыгрышей акции потребуется авторизоваться на сайте "Миллиона призов" через учетную запись mos.ru и перейти в категорию "Развлечения и досуг" (подкатегорию "Театры, концерты и другие события"). Далее нужно зайти в карточку "500/1 000 баллов "Мосбилета", выбрать номинал и нажать кнопку "Пополнить баланс". После подтверждения списания баллы будут начислены. Операция отобразится в разделе "История операций" в личном кабинете.

Все, кто проголосует онлайн на elec.mos.ru или с помощью терминала электронного голосования на избирательном участке, получат от одной тысячи до 50 тысяч призовых баллов в рамках акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва". Каждый балл равен одному рублю.

Участники прошлых акций чаще всего обменивали призы на промокоды со скидками в супермаркетах, аптеках, магазинах одежды и обуви. Баллы также можно использовать для получения скидки в кафе и ресторанах, пополнения карты "Тройка" или поддержки благотворительных фондов.

Акция #ВыбираемВместе пройдет в 2026 году уже в 11-й раз. За время ее проведения, начиная с 2020 года, к ней присоединились более 350 предприятий и свыше 110 благотворительных фондов. Всего победители совершили заказы более чем на 12,5 миллиона товаров и услуг, а на благотворительность направили свыше 470 миллионов рублей.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Проголосовать электронно в Москве можно онлайн на портале elec.mos.ru и через электронные терминалы на избирательных участках.

Принять участие в голосовании смогут и граждане, находящиеся за границей. Избирательные участки заработают как минимум в 31 стране.

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