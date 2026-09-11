Новгородца оштрафовали за оскорбление бывшей жены в СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителя поселка Малая Вишера Новгородской области привлекли к административной ответственности за оскорбление бывшей жены в СМС. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел летом. Мужчина из-за конфликта по поводу разных подходов к воспитанию общего ребенка не раз отправлял экс-супруге оскорбительные сообщения. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По итогам проверки в отношении мужчины возбудили административное дело по статье "Оскорбление". Как уточнили в ведомстве, нарушителю назначен штраф в размере 8 тысяч рублей.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за оскорбления и клевету в родительских чатах предусмотрено наказание. В первом случае штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, во втором – до 500 тысяч.

Кроме того, фраза "я тебя убью", сказанная в переносном значении, может быть воспринята как угроза. Тогда санкции варьируются от обязательных работ до 480 часов до лишения свободы до 2 лет.