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20 июля, 17:05

Регионы

Житель Ярославской области оштрафован на 50 тыс руб за оскорбительную надпись на бане

Фото: depositphotos/andreyuu

Жителя Ярославской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбительную надпись на бане, адресованную соседу. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

По данным суда, летом 2024 года мужчина разместил на фасаде своей бани, обращенной к дому соседа, надпись: "Кто прочитал – тот (нецензурное слово. – Прим. ред.)".

Тогда сосед обратился в суд с иском о компенсации морального вреда и попросил взыскать с мужчины 200 тысяч рублей. Он указал, что эту фразу видели жители деревни, его гости и несовершеннолетняя дочь, что привело к стрессу, ухудшению отношений с жителями деревни и дочерью, а также к чувству тревожности и незащищенности.

Суд первой инстанции не усмотрел в надписи оскорбления, посчитав, что она обращена к неопределенному кругу лиц и не является утверждением о конкретном человеке. Однако суд апелляционной инстанции пришел к иному выводу, указав, что фраза адресована именно соседу и унижает его честь и достоинство.

Тогда судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции и взыскала в пользу мужчины 50 тысяч рублей, а также расходы на уплату госпошлины в размере 3 тысяч рублей.

Ранее банк в Екатеринбурге оштрафовали на 400 тысяч рублей за чрезмерно частые звонки клиентке с напоминаниями о долге. Почти за месяц женщине позвонили 55 раз. Кроме того, представители банка нарушали установленные временные ограничения, совершая звонки в промежуток с 06:00 до 07:30.

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