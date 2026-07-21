Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 11:39

Шоу-бизнес

Звезда "Секса в большом городе" Льюис рассказал, что голодал в начале карьеры

Фото: Getty Images/Variety/Gilbert Flores

Актер, сыгравший возлюбленного Саманты Джонс в сериале "Секс в большом городе", Джейсон Льюис рассказал, что столкнулся с большими трудностями и голодом на старте карьеры. В этом он признался в подкасте своей коллеги по сериалу, актрисы Кристин Дэвис.

Речь идет о временах, когда ему был 21 год и он отправился в Европу, чтобы работать моделью. Льюису приходилось воровать хлеб, чтобы поужинать.

"Потом я шел, например, в уличное кафе, брал их горчицу, намазывал ее на багет и ел. Большую часть времени питался бутербродами с горчицей", – признался он.

В то время Льюис мог себе позволить купить лишь кусочек сыра и огурец. Кроме того, около полугода актер спал на полу. При этом американец видел плюс в той сложной ситуации.

"Было легко оставаться худым", – пошутил актер.

Ситуация изменилась, когда он получил приглашение на первую фотосессию. Однако по-настоящему хорошо зарабатывать артист смог лишь спустя 1,5 года после переезда в Европу.

Ранее актриса Сара Джессика Паркер призналась, что у нее был роман с актером Николасом Кейджем. Отношения между ними возникли в 1991 году во время съемок в комедии "Медовый месяц в Вегасе". Это за некоторое время до знакомства актрисы с будущим супругом, режиссером Мэттью Бродериком.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика