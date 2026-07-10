Джастин Бальдони впервые прокомментировал судебные тяжбы с Блейк Лайвли

Режиссер и актер Джастин Бальдони высказался по поводу судебных тяжб с коллегой Блейк Лайвли, которые продолжались около полутора лет. Он и его супруга заявили, что это был травмирующий опыт, после которого им предстоит долгое восстановление. Подробности – в материале Москвы 24.

"Сейчас самое подходящее время"

Фото: Джастин Бальдони и Дженнифер Абель. Legion-media.com/Newscom/John Angelillo

Режиссер и актер Джастин Бальдони публично высказался по поводу судебных тяжб с коллегой Блейк Лайвли. Актриса подала в суд на Бальдони в декабре 2024-го, обвинив его в сексуальных домогательствах, а точка в истории была поставлена лишь в мае 2026-го.

Бальдони вместе с супругой Эмили записали видеоролик и разместили его в соцсетях.

"Мы не высказывались публично большую часть времени, и это не потому, что нам нечего было сказать. Каждый раз, когда мы собирались снять подобное видео, нам хотелось высказаться, но что-то подсказывало нам этого не делать. Просто не было подходящего времени, мы обсуждали это, размышляли об этом и молились об этом", – объяснил Джастин, почему решил высказаться именно сейчас.

Эмили добавила, что "сейчас самое подходящее время".

"Нам пришлось бороться со многими вещами и пытаться понять многое, например, как такое вообще могло произойти? Не говоря уже о том, чтобы это было замаскировано под борьбу за права женщин. Столько всего нужно осмыслить", – отметила она.

Она также заявила, что за это время их семья пережила "много травмирующих событий". Джастин добавил, что теперь им придется долго восстанавливаться.





Джастин Бальдони режиссер, актер Мы исцеляемся. Если вы когда-либо переживали травмирующее событие, вы знаете, что исцеление не происходит по прямой линии. Каждый день оно выглядит по-разному. Нам пришлось переосмыслить для себя, что реально, что важно. И это наша семья, это наши друзья, это наше сообщество, которые были рядом с нами, это наша вера.

Режиссер также выразил благодарность поклонникам, которые их поддерживали на протяжении всего пути, и отметил, что пережитые события сплотили их семью.

Судебные тяжбы

Фото: кадр из фильма "Все закончится на нас"; режиссер – Джастин Бальдони; производство – Page Fifty-Four Pictures, Sony Pictures Television, Wayfarer Studios

Блейк Лайвли и Джастин Бальдони вместе работали над фильмом "Все закончится на нас". Они исполнили главные роли, Бальдони также выступил в качестве режиссера. Однако в декабре 2024-го Блейк обвинила коллегу в сексуальных домогательствах и подала на него в суд.

Джастин в свою очередь подал встречный иск, обвинив Лайвли и ее супруга, актера Райана Ренольдса, в клевете и шантаже. Помимо этого, режиссер заявил, что Блейк относилась к членам съемочной группы пренебрежительно, игнорировала условия контракта, а также якобы по ее вине затянулся рабочий процесс: из-за капризов актрисы ему пришлось вносить корректировки в сценарий.

Команда Бальдони также обнародовала видео- и фотоматериалы со съемок и переписки режиссера с актрисой. По мнению некоторых западных СМИ, характер сообщений был даже игривым, без намека на напряженность или неприязнь.

При этом в прессе появилась версия, что Блейк инициировала скандальный процесс лишь ради того, чтобы получить права на экранизацию второй части книги "Все закончится на нас" и самой сесть в режиссерское кресло.

В апреле 2026-го суд отклонил самые серьезные обвинения актрисы против режиссера, которые касались обвинений в сексуальных домогательствах и клевете. То есть осталось лишь 3 пункта обвинения из 13.

В начале мая стало известно, что стороны заключили мировое соглашение за пару недель до начала федерального судебного процесса. Детали не разглашались, однако сообщалось, что Лайвли не получит никаких выплат.

Скандал сильно подпортил репутацию обеим сторонам. В частности, Блейк не была приглашена на свадьбу певицы Тейлор Свифт. Знаменитости дружили около 10 лет. От Лайвли также отвернулась их общая подруга – супермодель Джиджи Хадид.

