06 мая, 16:50

Блейк Лайвли не получила денег после мирового соглашения с Джастином Бальдони

Актриса Блейк Лайвли не получит никаких выплат по мировому соглашению с актером и режиссером Джастином Бальдони, сообщило издание Variety.

При этом у Лайвли осталось ходатайство о взыскании судебных издержек. Однако эти суммы не сравнятся с теми деньгами, которые она пыталась получить в начале судебных разбирательств.

Сообщалось, что актриса хотела отобрать права на экранизацию второй части книги, по которой был снят фильм "Все закончится на нас". Она, как предполагается, намеренно развязала судебную вражду.

"Мы искренне надеемся, что это (мировое соглашение. – Прим. ред.) поставит точку и позволит всем участникам двигаться вперед конструктивно и мирно, а также обеспечит уважительную атмосферу в интернете", – указано в заявлении представителей актеров для The New York Times.

Актриса обвинила Бальдони в домогательствах и подала на него в суд в декабре 2024 года. По словам Лайвли, он открыто обсуждал ее вес, поднимал темы о религиозных убеждениях и откровенно делился подробностями своей интимной жизни.

Спустя время Бальдони подал ответный иск против Лайвли и ее супруга, актера Райана Рейнольдса. Их обвинили в шантаже, клевете и других правонарушениях. Истцы требовали от суда присяжных компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.

В апреле 2026-го суд отклонил 10 из 13 исков Лайвли против Бальдони по делу о домогательствах. Остались иски о нарушении условий договора, преследовании и пособничестве преследованию.

Адвокаты, представляющие интересы режиссера, отметили, что рады решению суда. Однако Лайвли это решение шокировало.

