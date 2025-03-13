Daily Mail: Хью Джекмана могут допросить по делу о домогательствах к Блейк Лайвли

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актера Хью Джекмана планируют допросить по делу о домогательствах к актрисе Блейк Лайвли. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

В материале отмечается, что Джекман может обладать важными сведениями по делу.

"Команда юристов (актера и режиссера Джастина. – Прим. ред.) Бальдони делает все необходимое, чтобы получить полное представление о поведении (супруга Лайвли. – Прим. ред.) Райана Рейнольдса во время съемок фильма "Все закончится на нас". Как хороший друг Райана, который проводил много времени с Блейк и Райаном, он может дать показания, имеющие решающее значение", – сказал источник.

Он уточнил, что во время премьер фильмов "Все закончится на нас" и "Дэдпула и Росомахи" Джекман много участвовал в продвижении фильма с Лайвли.

Лайвли и Бальдони сыграли главные роли в его киноленте "Все закончится на нас". В декабре 2024 года актриса обвинила Бальдони в домогательствах и подала на него в суд. По словам Лайвли, Бальдони открыто обсуждал ее вес, поднимал темы о религиозных убеждениях и откровенно делился подробностями своей интимной жизни.

Спустя время Бальдони подал ответный иск против Лайвли и Рейнольдса. Их обвиняют в шантаже, клевете и других правонарушениях. Истцы требуют суда присяжных и компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.