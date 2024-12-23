TMZ: актриса Блейк Лайвли обвинила режиссера Джастина Бальдони в домогательствах

Фото: кадр из фильма "Все закончится на нас"; режиссер – Джастин Бальдони; производство – Columbia Pictures; Wayfarer Studios; Saks Picture Company

Голливудская актриса Блейк Лайвли обвинила актера и режиссера Джастина Бальдони в домогательствах и подала на него в суд, сообщает Life.ru со ссылкой на TMZ.

Лайвли и Бальдони сыграли главные роли в его киноленте "Все закончится на нас". Она рассказала, что Бальдони открыто обсуждал ее вес, поднимал темы о религиозных убеждениях и откровенно делился подробностями своей интимной жизни.

По словам Лайвли, все это вызывало у нее дискомфорт и душевную боль. Также актриса заявила, что режиссер якобы показывал ей фотографии обнаженных женщин.

В издании отметили, что после того как актриса публично озвучила свои жалобы, Бальдони начал активно подрывать ее репутацию в соцсетях. Адвокаты режиссера опровергли все обвинения. По их мнению, Блейк якобы намеревалась сорвать рекламную кампанию фильма.

Ранее около 30 женщин обвинили испанского режиссера Эдуарда Кортеса в сексуальных домогательствах. Среди потерпевших были актрисы, фотограф, визуальный художник. Большинству из них было от 20 до 30 лет, две на тот момент были несовершеннолетними.

По словам женщин, Кортес предлагал им роли в своих проектах в обмен на отправку обнаженных фотографий или выполнение других действий сексуального характера.