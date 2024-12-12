Суд признал актера "Полового воспитания" Вествуда виновным в 26 преступлениях

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Суд признал 24-летнего актера Александра Вествуда, известного по роли в сериале "Половое воспитание", виновным в 26 преступлениях, связанных с насилием, передает The Sun.

В материале говорится, что, когда Вествуду было всего 10 лет, он уже начал совершать действия, которые нарушают половую неприкосновенность других людей. Выяснилось, что в своем драматическом кружке он принуждал учеников читать произведения Шекспира без одежды и участвовать в ролевых играх, следует из данных суда.

Вествуда признали виновным в интимной съемке начинающей актрисы на iPad. Кроме того, он оказывал на нее давление, требуя, чтобы она не пропускала занятия. В результате, когда она все-таки пропустила несколько уроков, он выставил ее семье счет на 18 тысяч фунтов стерлингов (более 2 миллионов рублей).

Также актер был обвинен в совершении насильственных действий в отношении трех несовершеннолетних, включая тех, кто не достиг возраста сексуального согласия.

Между тем американский актер Арми Хаммер получил роль в вестерне "Пограничное испытание". Фильм станет его первым проектом после обвинений в сексуальном насилии.

Хаммера обвинили в изнасиловании в марте 2021 года. Женщина, заявившая об этом в полицию, сказала, что сексуальное преступление было совершено в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. По ее словам, артист насиловал ее больше четырех часов. В это время, как уточнила потерпевшая, Хаммер ударял ее головой о стену.

Летом 2023 году актер заявил, что с него сняли обвинения в изнасиловании. В июле этого года мужчина признался, что разорился после обвинений в изнасиловании, но тем не менее чувствует себя счастливым. По словам артиста, он смог извлечь пользу из отрезка времени, когда был обвинен и переживал расследование его предполагаемых преступлений.