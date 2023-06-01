Актер Арми Хаммер сообщил, что с него сняли обвинения в изнасиловании

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Американский актер Арми Хаммер заявил, что с него сняли обвинения в изнасиловании. Информацией он поделился в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он отметил, что благодарен окружному прокурору за тщательное расследование, которое позволило установить отсутствие факта преступления. Хаммер добавил, что теперь его имя очищено и он готов к восстановлению своей репутации.

Актера обвинили в изнасиловании в 2021 году. Женщина, заявившая об этом в полицию, сказала, что сексуальное преступление было совершено в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. По ее словам, артист насиловал ее больше четырех часов и бил головой об стену.

Ранее около 13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в сексуальном насилии. Все обвинения связаны с кинокартинами, над которыми он работал в период с 2004 по 2022 год.

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