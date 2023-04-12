Более 10 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Около 13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в сексуальном насилии. Все обвинения связаны с кинокартинами, над которыми он работал в период с 2004 по 2022 год. Об этом сообщает Médiapart.

Как отмечает издание, женщины получали от актера неуместные предложения и были вынуждены слушать неприятные шутки в свой адрес. Часть пострадавших рассказала о насилии анонимно.

Среди тех, кто пожелал сообщить о случившемся без анонимности, оказалась актриса Шарлотта Арну, отметили в публикации.

Арну заявила, что дважды подвергалась сексуальному насилию со стороны Депардье, которого она назвала старым другом своего отца. В 2018 году актриса выдвинула обвинения в изнасиловании против Депардье. Сейчас дело проходит через суды после того, как актер не смог добиться их отмены.

Как отмечает издание, адвокаты Депардье отрицают обвинения и ссылаются на то, что часть из них можно трактовать как субъективные оценки или моральные суждения.

Ранее сообщалось, что на американского рок-певца Мэрилина Мэнсона подали в суд за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Предполагаемая жертва заявляла, что Мэнсон пригласил ее и группу девушек в автобус, где и совершил действия сексуального характера. На момент произошедшего ей было 16 лет.



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