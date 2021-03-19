Американского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании

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Голливудского актера Арми Хаммера обвиняют в изнасиловании. Речь идет о преступлении, которое якобы совершено четыре года назад, сообщает "Газета.ру".

Женщина, заявившая об этом в полицию, сказала, что сексуальное преступление совершено в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. По ее словам, артист насиловал ее больше четырех часов. В это время, как уточнила потерпевшая, Хаммер ударял ее головой об стену.

Женщина пояснила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Со временем они вступили в отношения. Адвокат пострадавшей Глория Оллред уточнила, что ее клиент передала следователям нужную информацию.

Иск в отношении Хаммера адвокат подавать сейчас не планирует. Имя женщины, обвиняющей 34-летнего актера в насилии, пока неизвестно.

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