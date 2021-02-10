Главу Riot Games обвинили в домогательствах

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Гендиректор игровой студии Riot Games Николо Лоран в настоящее время находится под следствием из-за обвинений в гендерной дискриминации и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Компания уже пообещала провести расследование и принять меры. Дело открыли после того, как в январе против Лорана подали судебный иск. За расследованием, проводимым сторонней юридической фирмой, следит совет директоров студии.

Иск подала экс-сотрудница студии Шэрон О'Доннелл, работавшая с 2017 года. Девушка обвинила Лорана в сексуальных домогательствах. После подачи жалобы на генерального директора в отдел кадров из-за неправомерных действий ее уволили из организации. Бывшая сотрудница студии считает, что решение о ее увольнении связано с отказом на предложение сексуальной связи с Лораном.

Оказалось, что подобная жалоба в адрес Лорана стала не первой.

Ранее Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии. Своим обидчиком она назвала американского фотографа Джонатана Ледера.