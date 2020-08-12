Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве домогательствах

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сын актера Михаила Ефремова Никита рассказал, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств.

"У меня в жизни был эпизод, когда ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было на съемках детского фильма", – рассказал Ефремов в интервью платформе Start.

По его словам, тогда он переселился в другой номер и сразу позвонил маме. Ефремов подчеркнул, что после этого случая у него появилось много страхов, в том числе связанных с общественным осуждением.

Ранее адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный находится в состоянии средней степени тяжести. По его словам, у артиста подтвердили инсульт.

12 августа в суд явились все участники процесса, за исключением самого актера. Его доставили в больницу 11 августа. Заседание перенесли на 18-е число.

Пресненский суд города направил в Боткинскую больницу запрос о состоянии здоровья артиста. Представитель защиты говорил, что актер – в предынсультном состоянии.

Авария с участием актера произошла в июне. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По утверждению свидетелей, тот оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".