Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

08 июня, 23:06 (обновлено 08.06.2020 23:47)
Фото: Москва 24
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы. По информации "Интерфакса", ДТП случилось на Смоленской площади.
"Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе Grand Cherokee, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями", – сообщил источник.
По его данным, в результате случившегося пострадал водитель одной из машин. О его состоянии пока не сообщается.
Источник добавил, что у Ефремова имеются видимые признаки опьянения. Данная информация пока не подтверждена официально.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд машины Ефремова на встречную полосу. При этом актер серьезно превысил скорость.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, Ефремов после ДТП был задержан.
В ЦОДД призвали водителей объезжать место аварии. По данным пресс-службы ведомства, в районе ДТП перекрыто 5 полос движения.
"Из-за ДТП на Смоленской площади перекрыта внешняя сторона Садового кольца. На месте работают оперативные службы. <...> Движение в районе ДТП осуществляется по полосе встречного направления", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее микроавтобус отбросило на людей после ДТП в Екатеринбурге. Одна из пострадавших впоследствии скончалась.
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