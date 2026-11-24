Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/klavacoca

Певица Клава Кока извинилась за неудачную шутку в реалити-шоу "Три острова". Извинения исполнительница опубликовала в личном аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ходе шоу артистка противопоставила народную команду звездной, заявив, что первые "поднялись с дивана", а вторые "спустились с пьедестала", чтобы встретиться на проекте. Некоторые зрители восприняли эти слова как пренебрежение к обычным участникам шоу.

Артистка пояснила, что фраза была частью сценария и она не придала ей должного значения. Кока также напомнила, что выросла в семье, где труд был одной из главных ценностей: ее родители работали в больнице, бабушка – в театре кукол, тетя – в детском саду, а дедушка был инженером на заводе.

"Мне искренне жаль, что мои слова прозвучали неуважительно. Я никогда не считала и не считаю, что известность или профессия делают одного человека выше другого. У каждого из нас свой путь, свой труд и вклад в этот мир", – написала певица.

Ранее шоумен Илья Соболев обратился к модели Кате Голден после скандала из-за шутки о ее груди. Комик заявил, что на свадьбе просто выполнял свою работу ведущего, а реакция гостей свидетельствовала о том, что слова были восприняты как юмор.

Конфликт разгорелся после того, как модель опубликовала видео с мероприятия и назвала шутку плоской. Соболев попросил девушку объяснить подписчикам ситуацию.