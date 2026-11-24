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Глава евродипломатии Кая Каллас потребовала от сирийского правительства отказаться от признания Донбасса российской территорией в обмен на возобновление сотрудничества с Брюсселем, сообщает издание Rapporteur.

"Нам также следует потребовать непризнания оккупированных украинских и грузинских территорий, которые они признали при режиме Асада", – приводит издание ее слова.

По информации СМИ, Каллас уже поднимала этот вопрос на встречах с министром иностранных дел Сирии и сирийским президентом.

Евросоюз объявил о возобновлении контактов с Сирией после смены власти в стране в декабре 2024 года. На предстоящих переговорах Брюссель рассчитывает добиться от Дамаска отзыва признания Абхазии, Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Каллас заявила, что позиция России по вопросам безопасности стала жестче по сравнению с периодом до начала специальной военной операции. По ее словам, в 2021 году Москва уже выдвигала требования в сфере европейской безопасности, а теперь, как утверждает глава европейской дипломатии, дополнила их новыми. При этом она считает, что странам Европы не стоит полностью отказываться от обсуждения российских предложений.

