Фото: ТАСС/EPA/Leszek Szymanski

Россия занимает более жесткую позицию в вопросах безопасности, чем до начала специальной военной операции, посетовала глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел объединения, передает ТАСС.

По ее словам, в 2021 году Москва уже выдвигала требования по европейской безопасности, а теперь, как она утверждает, добавила к ним новые. При этом Каллас считает, что европейским странам не следует "вообще не обсуждать" то, что предлагает российская сторона.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что Россия на переговорах в Абу-Даби выступила с предложениями по новой архитектуре безопасности в Европе. Среди них, в частности, назывались соглашение о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях, отказ Запада от создания военных баз в Прибалтике, выход Финляндии из НАТО и другие предложения.

В свою очередь, лидеры ЕС на саммите в Дублине утвердили техническую делегацию для переговоров с Россией, США и Украиной. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что обсуждать архитектуру безопасности с Россией не нужно, поскольку такая архитектура уже существует в виде НАТО. В МИД РФ в ответ на это сравнили Альянс с больным зубом, который угнетает иммунитет Европы и всего мира.

