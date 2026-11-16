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Открытое горение в спорткомплексе "Лата Трэк" на Крылатской улице в Москве ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. Проводится проливка и разбор конструкций.

Возгорание на Крылатской улице произошло 16 ноября. Огонь вспыхнул в здании одноэтажного склада с деревянной пристройкой, в которой находится инвентарь горнолыжного комплекса "Лата Трэк".

Изначально площадь пожара составляла 250 квадратных метров, однако пламя продолжило распространяться, из-за чего произошло обрушение кровли, а площадь возгорания увеличилась до 1,7 тысячи "квадратов".

Основные силы пожарных подразделений были направлены на защиту от огня расположенных рядом строений. Была увеличена группировка сил и средств МЧС. Спустя время огонь локализовали.

