Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по местам, где хранят и запускают беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, удары пришлись по местам временного размещения украинских подразделений в 141 районе. В атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее российские военные поразили электроподстанцию в Ровенской области Украины, от которой зависела работа логистических центров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект располагался в населенном пункте Великие Межиричи. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по логистическому центру "Сухой порт" в порту Одесса и по сухогрузу в акватории Черного моря.

По данным Минобороны, Вооруженные силы России (ВС РФ) с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили уже 290 565 беспилотников. Также уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 672 зенитных ракетных комплекса и 31 658 танков и других боевых бронированных машин.

