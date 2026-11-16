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Главный тренд мужской моды в 2027 году – это сочетание легкой небрежности и возвращающейся элегантности. Об этом стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала "Радио 1".

"Легкая небрежность в прочтении мужчин очень обворожительна и привлекает женщин. Помимо этого возвращается элегантность: мужчины в рубашках, костюмах, клубных пиджаках, в чем-то расслабленном будут смотреться невероятно стильно", – сказала Скороходова.

К 2027 году мужская мода перестает быть просто набором вещей и превращается в способ личного высказывания. По итогам показов весна/лето-2027 в Милане и Париже в трендах оказались мягкие струящиеся силуэты, приглушенная выцветшая палитра, новый интерес к телу и аксессуары, которые делают образ индивидуальным.

Главным направлением становится расслабленная классика: костюмы со свободными брюками, мягкими плечами и двубортными жакетами. Мужчины носят классику, но без ощущения строгого офисного дресс-кода, когда все застегнуто по пуговицам и подогнано по талии.

Возвращается и галстук: его можно носить не только с костюмом, но и с кардиганом, кожаной курткой или бомбером. Галстук может быть небрежно завязан легким узлом, даже не настоящим, и при этом выглядеть очень органично.

В фактурах стилист советует не бояться выразительных материалов: кожи, замши, фактурного трикотажа, плотного денима. Подойдет все, но в зависимости от цели.

Прямые джинсы из плотного синего денима по-прежнему на пике популярности: они хорошо сочетаются и с жакетом, и с рубашкой, и с кожаной обувью, и с винтажными вещами. Кроме того, широкие брюки станут оптимальным выбором для мужчины, особенно если он не хочет задумываться о том, что надеть.

Ранее российский стилист Владислав Лисовец заявлял, что шуба давно не является только средством защиты от холода и превратилась в полноценную часть образа, поэтому она уместна даже в бесснежном ноябре. По наблюдениям стилиста, в Москве уже можно встретить девушек в полушубках, в то время как некоторые прохожие до сих пор гуляют в шортах. Это, по его словам, совсем не удивляет.

