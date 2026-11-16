Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Конкурсный управляющий АО "Торговый дом "Перовский" в рамках процедуры банкротства вновь выставил на аукцион торговый центр "Перовский" у станции метро "Новогиреево" в Москве. Это следует из документации торгов.

Торги проходят в форме публичного предложения и продлятся до 26 декабря. Стартовая цена лота составляет 1,6 миллиарда рублей, минимальная – около 1,4 миллиарда рублей. До этого торговый центр неоднократно выставляли на продажу, при этом тогда за него просили 2,2 миллиарда рублей.

Торговый центр имеет площадь свыше 18,3 тысячи "квадратов" и расположен в здании 1978 года постройки на земельном участке площадью 0,9 гектара по адресу Свободный проспект, 33.

АО "ТД "Перовский" признано арбитражным судом Москвы банкротом по заявлению Сбербанка в феврале этого года. Общий долг компании составил 3,3 миллиарда рублей, из которых примерно 2 миллиарда были кредитными средствами Сбербанка.

Ранее "Почта России" выставила на аукцион недвижимость на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре в столице. Лот продают в рамках реализации непрофильных активов. Туда входят 46 нежилых помещений и 16 зданий.

