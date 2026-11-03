В Москве выставили на торги два нежилых помещения рядом с метро "ЦСКА"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Хорошевском районе на открытые аукционы выставлены два нежилых помещения свободного назначения, расположенных рядом со станцией метро "ЦСКА". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объекты площадью 98,9 и 237,5 квадратного метра находятся по адресу улица Гризодубовой, дом 1, корпус 1. Они размещены на первом этаже многоквартирного дома и имеют отдельные входы.

По словам Пуртова, близость к метро – важное преимущество, которое предприниматели учитывают при выборе помещения для бизнеса.

"Транспортная доступность позволяет привлекать не только жителей ближайших домов, но и клиентов из других районов, а также делает дорогу на работу более удобной для сотрудников. Это особенно актуально для предприятий торговли, сферы услуг и других направлений бизнеса, ориентированных на стабильный поток посетителей", – добавил он.

Прием заявок на участие в торгах завершится 9 и 25 ноября. Сами аукционы пройдут 17 ноября и 4 декабря на электронной площадке "Росэлторг". Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества. Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Власти Москвы также выставили на открытый аукцион нежилой объект площадью 923,1 квадратного метра, расположенный неподалеку от станции метро "Проспект Мира" в Мещанском районе. Помещение свободного назначения занимает три этажа здания на улице Щепкина, доме 47, строении 1.

Кроме того, в городе выставили на торги два помещения для бизнеса площадью 79,8 и 53,6 квадратного метра в Тверском районе. Первое помещение расположено в подвале многоквартирного дома у станции метро "Маяковская", второе – на первом этаже исторически ценного многоквартирного дома у "Трубной".