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30 октября, 10:57

Город

Два коммерческих помещения в Мещанском районе Москвы выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два коммерческих помещения в Мещанском районе столицы инвесторы смогут приобрести на открытых торгах. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Оба нежилых объекта расположены на первом этаже здания по адресу Печатников переулок, дом 21, рядом со станцией метро "Сретенский бульвар". Площадь помещений составляет 88,7 и 112,9 квадратного метра.

Предприниматели могут открыть там офисы, центры дополнительного образования или салоны красоты, отметил Пуртов. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 9 ноября.

"Столица регулярно выставляет коммерческую недвижимость на открытые аукционы, где предприниматели могут побороться за объекты, расположенные в разных районах города", – добавил он.

Сами торги пройдут 13 ноября на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва выставляет на торги и другое имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Актуальные предложения опубликованы на сайте torgi.mos.ru, где по каждому лоту можно найти фотографии, документацию, условия и форму реализации.

Ранее предпринимателям предложили приобрести коммерческую недвижимость в Левобережном районе столицы, недалеко от станции метро "Речной вокзал". На городские аукционы выставили четыре помещения свободного назначения. Площадь объектов составляет от 120,2 до 1 284 квадратных метров.

По словам Пуртова, такое разнообразие позволяет подобрать помещение под разные форматы бизнеса. Расположение в жилом квартале также может обеспечить предпринимателям доступ к потенциальным клиентам из числа местных жителей.

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