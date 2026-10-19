Два коммерческих помещения у метро "Некрасовка" выставили на торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предпринимателям предложили приобрести два коммерческих помещения на Рождественской улице рядом со станцией метро "Некрасовка". Объекты свободного назначения расположены на первых этажах жилого дома, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь помещений составляет 121,7 и 189,3 квадратного метра. Их выставили на городские аукционы, где участниками могут стать как физические, так и юридические лица.

Как пояснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, помещения могут подойти для бизнеса, ориентированного на повседневные потребности жителей. Среди возможных вариантов использования – магазин, салон красоты, ремонтная мастерская или другая организация.

Свободное назначение объектов позволяет предпринимателям самостоятельно выбрать формат бизнеса. Разница в площади дает возможность подобрать помещение под разные задачи и масштабы проекта.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 29 октября.

Ранее в Басманном районе столицы выставили на торги два объекта свободного назначения. Помещения находятся на улице Радио, недалеко от станции метро "Бауманская".