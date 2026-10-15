Два помещения свободного назначения выставили на торги на улице Радио

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два объекта свободного назначения в Басманном районе столицы выставили на торги. Помещения находятся на улице Радио, недалеко от станции метро "Бауманская". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь первого объекта составляет 808 квадратных метров, второго – 525,1 квадратного метра. Оба помещения расположены в нежилом трехэтажном здании по адресу улица Радио, дом 20.

Более просторный объект занимает второй и третий этажи здания. Второе помещение находится в подвальной части. Благодаря свободному назначению покупатели смогут рассматривать разные варианты использования недвижимости.

Как отметил Пуртов, объекты могут заинтересовать компании, которым необходимо разместить сотрудников, оборудование и рабочие зоны на одной площадке.

Аукционы назначены на 3 ноября. Торги пройдут в электронном формате на площадке "Росэлторг", а продавцом выступит департамент городского имущества Москвы.

Ранее в районе Раменки на западе Москвы выставили на городские торги два нежилых помещения общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров. Объекты расположены в 35-этажном здании на Мосфильмовской улице недалеко от станции метро "Раменки".