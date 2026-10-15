Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 07:18

Город

Два помещения свободного назначения выставили на торги на улице Радио

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два объекта свободного назначения в Басманном районе столицы выставили на торги. Помещения находятся на улице Радио, недалеко от станции метро "Бауманская". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь первого объекта составляет 808 квадратных метров, второго – 525,1 квадратного метра. Оба помещения расположены в нежилом трехэтажном здании по адресу улица Радио, дом 20.

Более просторный объект занимает второй и третий этажи здания. Второе помещение находится в подвальной части. Благодаря свободному назначению покупатели смогут рассматривать разные варианты использования недвижимости.

Как отметил Пуртов, объекты могут заинтересовать компании, которым необходимо разместить сотрудников, оборудование и рабочие зоны на одной площадке.

Аукционы назначены на 3 ноября. Торги пройдут в электронном формате на площадке "Росэлторг", а продавцом выступит департамент городского имущества Москвы.

Ранее в районе Раменки на западе Москвы выставили на городские торги два нежилых помещения общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров. Объекты расположены в 35-этажном здании на Мосфильмовской улице недалеко от станции метро "Раменки".

Читайте также


город

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика