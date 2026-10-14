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14 октября, 07:11

Город

Два нежилых помещения на Мосфильмовской улице выставили на торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В районе Раменки на западе Москвы выставили на городские торги два нежилых помещения общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объекты расположены в 35-этажном здании на Мосфильмовской улице недалеко от станции метро "Раменки". Площадь помещений составляет 181,6 и 916,3 квадратного метра. Они находятся на цокольном и втором этажах здания и имеют свободное назначение. У каждого помещения есть отдельный вход, что обеспечивает самостоятельный доступ посетителей.

Продавцом выступает акционерное общество "Центр управления городским имуществом", подведомственное департаменту городского имущества Москвы. Приобрести недвижимость смогут участники электронных аукционов.

Подать заявки на участие в торгах необходимо до 22 октября. Сами аукционы запланированы на 29 октября и пройдут на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее город выставил на торги нежилое помещение свободного назначения в Хамовниках. Данное помещение могут приобрести бизнесмены для развития своего дела.

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