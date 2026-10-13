На юге Москвы выставили на торги помещение площадью более 1,2 тысячи "квадратов"

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Даниловском районе на юге Москвы на аукцион выставили нежилое помещение площадью 1275,1 квадратного метра, предназначенное для коммерческого использования. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Объект расположен на нескольких этажах пятиэтажного здания по адресу Автозаводская улица, дом 17, корпус 3, недалеко от станции метро "Автозаводская". Благодаря свободному назначению помещение можно использовать под офис, медицинский центр со стационаром, частное образовательное учреждение, гостиницу или другой бизнес.

Заявки на участие в аукционе принимают до 22 октября. Торги запланированы на 3 ноября и пройдут на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее стало известно, что участок площадью 3,21 гектара у станции метро "Рижская", где находятся Рижский цветочный рынок и универмаг "Крестовский", планируют выставить на электронный аукцион для реализации проекта комплексного развития территории.

Начальная стоимость лота составит более 155,4 миллиона рублей, а участникам потребуется внести задаток в размере 20% от этой суммы.