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07 октября, 16:57

Город

Рижский цветочный рынок выставят на торги в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участок площадью 3,21 гектара у станции метро "Рижская" в Москве, на котором располагается Рижский цветочный рынок, выставят на электронный аукцион для реализации проекта комплексного развития территории. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на документ.

Помимо рынка, на этой территории находится универмаг "Крестовский". Здания, стоящие там, подлежат сносу или реконструкции. Территория находится по адресу проспект Мира, владение 82–92.

Начальная цена лота составит 155 миллионов 411 тысяч 967 рублей, шаг аукциона – 2%, или 3 миллиона 108 тысяч 239 рублей. Размер задатка для участников определен в 31 миллион 82 тысячи 393 рубля – это 20% от стартовой стоимости.

К участникам торгов предъявят требование о наличии опыта строительства объектов капитального строительства общей площадью не менее 17 тысяч квадратных метров за последние пять лет.

Управление комплексного развития территорий должно в течение пяти рабочих дней с 7 октября передать необходимые документы в департамент Москвы по конкурентной политике. Аукцион необходимо организовать и провести не позднее 90 дней со дня получения документов.

Накануне стало известно, что четвертые по счету торги РЖД по продаже Рижского вокзала снова провалились. На аукцион не поступило ни одной заявки, хотя организаторы назначили их рассмотрение на 6 октября. Актив выставляли с начальной ценой 4 миллиарда рублей, и, как и в предыдущие разы, желающих не нашлось.

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