Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

Реставрация известной дачи А. А. Левенсона в Чоботовском проезде в Москве завершена. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

По словам мэра, специалисты восстановили деревянную поверхность стен, заменили паклю в бревенчатом срубе и привели в порядок кирпичную кладку цоколя. На фасадах восстановили деревянные декоративные элементы, резные наличники и фризы, а также панорамные окна с мелкой декоративной расстекловкой.

Мастера бережно воссоздали оригинальную полихромную роспись и отреставрировали декоративную фигуру птицы сирин, венчающую шпиль двухъярусной башенки над главным входом. Сейчас в историческом здании работает музей, посвященный творчеству архитектора Федора Шехтеля. После реставрации экспозицию дополнила мебель времен постройки дома.

Обустроили и прилегающую к терему территорию: здесь появились парадная зона, прогулочные маршруты и уголки для тихого отдыха. Работы велись за счет частных средств и по проекту, согласованному со столичным департаментом культурного наследия.

Дом является объектом культурного наследия федерального значения и единственным сохранившимся деревянным зданием Шехтеля. Дачу возвели в 1900 году для известного московского книгопечатника, владельца типографии в Трехпрудном переулке Александра Левенсона. Он пожелал создать летнюю резиденцию в популярном дачном поселке Чоботы, на высоком правом берегу Сетуни.

Шехтель к тому моменту уже прославился московскими особняками и другими постройками в городе и его окрестностях. Именно в Чоботах он соединил традиции древнерусского зодчества с утонченными линиями модерна – это положило начало национально-романтическому направлению в отечественной архитектуре, а дом стал одним из ярких образцов деревянного модерна. Позже идеи Шехтеля легли в основу его всемирно известных проектов, включая здание Ярославского вокзала на Комсомольской площади.

За более чем вековую историю назначение дачи Левенсона неоднократно менялось: в ней размещались коммунальные квартиры и административные учреждения. В 1990-е годы ее частично привели в порядок.

Ранее в Москве приступили к реставрации фасадов исторического здания на Мясницкой улице. Внешние стены памятника находились в ненадлежащем состоянии, поэтому правообладателю выдали предписание и назначили штраф. После этого владелец здания провел работы по текущему содержанию и следом приступил к реставрации.

