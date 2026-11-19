Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве приступили к реставрации фасадов исторического здания на Мясницкой улице. Об этом рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства столицы.

Фасады памятника находились в ненадлежащем состоянии, поэтому ведомство выдало правообладателю предписание и назначило штраф. После этого владелец здания провел работы по текущему содержанию и следом приступил к реставрации.

Специалисты начали с дворовых и боковых фасадов: их рустованным поверхностям вернут исторический вид. Затем приведут в порядок главный фасад, кровлю и входные группы. Рабочие укрепят кирпичную кладку, а деревянные двери воссоздадут по архивным материалам середины XIX века.

Помимо этого, восстановят штукатурку и фасадный декор: рустованную поверхность, замковые камни и металлические козырьки над входами. Восполнят и утраты архитектурно-художественного убранства – сандрики, наличники и профилированные карнизы. Отреставрируют ступенчатый аттик с филенками, обустроят слуховые окна.

Все работы идут по согласованному проекту и выданному разрешению, специалисты Мосгорнаследия контролируют ход реставрации.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. К концу XVIII века усадьба считалась самой крупной в квартале. Владела ей династия уральских заводчиков, меценатов и благотворителей Демидовых.

Центральное место в ансамбле занимает главный дом, возведенный в 1810 году под руководством архитектора Дмитрия Тюрина. Дом поставили между старинными палатами, взявшими на себя роль флигелей. Пожар 1812 года сильно повредил здание, однако его вместе с остальными постройками усадьбы позже восстановили.

В 1828 году дом отошел Московскому Императорскому почтамту и стал главным корпусом "Демидова двора". Вплоть до середины 1850-х годов уличный фасад главного корпуса сохранял классицистический декор с портиком и колоннадой.

В 1850–1854 годах здание капитально перестроили по проекту академика архитектуры Альберта Кавоса. Убранство главной наружной стены стало заметно сдержаннее. Здание приспособили под общежитие почтальонов. Жилым дом оставался до 1968 года. В настоящее время помещения главного корпуса сдаются в аренду.

Ранее стало известно, что в ТиНАО отреставрируют усадьбу Изварино. В 2025 году прошли торги, в ходе которых у главного дома и флигеля появился новый собственник. Работы по реставрации стартуют после согласования проекта с Мосгорнаследием и выдачи ведомством необходимого разрешения.

