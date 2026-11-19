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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что у России есть разработки мирового уровня, позволяющие устранять генетические дефекты. Об этом он заявил на конгрессе по регенеративной медицине, передает РИА Новости.

По словам министра, генную терапию традиционно причисляют к регенеративной медицине. У нее две задачи – исправление наследственных дефектов и создание условий для восстановления организма.

"По обоим направлениям у нас есть разработки мирового уровня", – сказал Мурашко.

Ранее специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали методологию оценки результатов высокопроизводительного секвенирования. Благодаря внедрению созданного комплекса будут быстрее создаваться новые методы исследований и персонализированная терапия редких и социально значимых заболеваний.

Помимо этого, в ФМБА разработали референсную последовательность генома россиянина. Это поспособствует устранению систематических неточностей и позволит проанализировать "скрытые" мутации, которые невозможно определить с помощью международного референсного генома GRCh38.

